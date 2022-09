Dans la journée d'hier, votre site lanouvelletribune.info vous annonçait qu'un chinois a tué sa compagne nigériane et s'est fait arrêter. Il s'agissait d'une jeune nigériane âgée de 23 ans qui a été identifiée comme Ummakulsum Sani Buhari. Le drame est survenu vendredi dernier au tour de 22 heures selon les premières informations divulguées. Quelques jours après le drame, les raisons de ce meurtre de sang froid par le compagnon de la jeune femme ont été révélées dans la presse locale depuis quelques heures.

On en sait un peu plus sur l'affaire du chinois qui a tué sa compagne nigériane de 23 ans. En effet, Geng Quangrong, un ressortissant chinois résidant à Kano au Nigéria et âgé de 47 ans, a mis fin aux jours de sa compagne Ummakulsum Sani Buhari le vendredi dernier. Selon les informations rapportées dans la presse locale, Geng Quangrong qui dit avoir dépensé beaucoup d'argent pour Ummakulsum Sani Buhari aurait avoué avoir mis fin aux jours de la jeune femme de 23 ans parce que cette dernière aurait changé d'avis soudainement après avoir accepté de l'épouser.

Pour rappel dans notre précédent article, nous vous informons que le chinois avait autrefois tenté de mettre fin à ses jours à cause des sentiments qu'il disait éprouver pour la jeune femme. La police avait réagi à l'époque promptement pour empêcher ce drame. Cette révélation avait été faite par Muhammad Sani, un voisin du couple qui a confié les conditions dans lesquelles le ressortissant chinois a été arrêté. « L'incident s'est produit vers 22h00 la nuit dernière. Le meurtrier était son petit ami avant qu'elle ne se marie. Son mari a divorcé et ils ont continué leur amitié en tant que petit ami et petite amie. Il allait souvent chez elle. Elle a été emmenée à l'hôpital UMC Zhair à moins d'un kilomètre de chez elle et elle est décédée. Khaleed, son frère a empêché la foule d'attaquer le meurtrier lorsqu'il est revenu chercher sa voiture lorsqu'il est entré dans la maison parce qu'il (Khaleed) pensait que cela conduirait à autre chose. L'homme a ensuite été arrêté et remis à la police » a-t-il déclaré.