C’est un drame qui s’est produit au Nigéria. Un homme d’origine chinoise a tué sa compagne nigériane. Selon les informations relayées par la presse, cette dernière est âgée de 23 ans. Elle a précisé que les faits se sont produits, aux environs de 22 heures le vendredi 16 septembre 2022, dans les quartiers de Janbulo, dans le gouvernement local de Kumbotso à Kano. La victime a été identifiée sous le nom d’Ummakulsum Sani Buhari. Elle est décédée après avoir reçu plusieurs coups de poignard de son compagnon chinois. Abubakar Mustapha, un voisin de la défunte, a confirmé l’incident au média nigérian Daily Trust, tout en soulignant que celle-ci était divorcée et que le mis en cause était son petit-ami.

Il avait autrefois tenté de mettre fin à ses jours

« L'incident s'est produit vers 22h00 la nuit dernière. Le meurtrier était son petit ami avant qu'elle ne se marie. Son mari a divorcé et ils ont continué leur amitié en tant que petit ami et petite amie. Il allait souvent chez elle. Elle a été emmenée à l'hôpital UMC Zhair à moins d'un kilomètre de chez elle et elle est décédée. Khaleed, son frère a empêché la foule d'attaquer le meurtrier lorsqu'il est revenu chercher sa voiture lorsqu'il est entré dans la maison parce qu'il (Khaleed) pensait que cela conduirait à autre chose. L'homme a ensuite été arrêté et remis à la police » a-t-il déclaré. Les faits ont également été confirmés par un autre voisin du nom de Muhammad Sani qui a fait savoir que le chinois avait autrefois tenté de mettre fin à ses jours, à cause de son amour pour Ummakulsum Sani Buhari.

Selon lui, quand elle était sur le point de se marier, l’homme avait essayé de se suicider. Mais, la police était intervenue pour l’en empêcher. Pour rappel, ce crime intervient plusieurs années après le meurtre d’une étudiante dans une église. Celle-ci du nom d’Uwavera Omozuwa avait été violée puis assassinée. La jeune fille en question serait allée lire comme à son habitude dans une église près de son université. Elle se serait sexuellement faite agressée ensuite tuée par un groupe de délinquants ayant surgi dans ladite église. La sœur de la défunte affirme que sa sœur étudiait tranquillement quand on est venu la tuer.