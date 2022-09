La Corée du Nord développe son programme nucléaire en violation d'un certain nombre de résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. C’est ce qu’a déclaré le directeur général de l'AIEA, Rafael Grossi, lundi lors de la 66e session annuelle de la Conférence générale de l'AIEA. "L'AIEA est le régulateur nucléaire et nous prenons notre travail au sérieux. Nous devons empêcher la prolifération des armes nucléaires et veiller à ce que ce bien - l'énergie nucléaire pour la paix et le développement - ne soit pas transformé en un outil de destruction et de souffrance. De plus en plus de pays se tournent vers l'énergie nucléaire. Nous avons plusieurs problèmes en ce moment, y compris ceux qui font la Une des journaux. [...] Nous parlons de la Corée du Nord, il y a un développement continu d'un programme nucléaire, malheureusement, en violation d'un certain nombre de résolutions adoptées par le Conseil de sécurité de l'ONU", a déclaré M. Grossi.

Le programme nucléaire de la Corée du Nord est une appellation conventionnelle pour désigner les recherches menées par la Corée du Nord en vue de mettre au point des ogives nucléaires et des missiles pour les transporter. Le 10 février 2005, la Corée du Nord a déclaré ouvertement pour la première fois qu'elle avait développé des armes nucléaires dans le pays. Le 9 octobre 2006, la première explosion nucléaire a été déclenchée. En avril 2012, la Constitution de la Corée du Nord a été modifiée pour inclure des amendements sur le statut nucléaire du pays.

Publicité

La Corée du Nord est devenue membre de l'AIEA en 1974. En 1979, le pays a commencé la construction de son premier réacteur nucléaire à gaz-graphite capable de produire du plutonium. Le réacteur a atteint la criticité le 14 août 1985 et est devenu opérationnel en 1986. En avril 1985, la Corée du Nord a signé le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP). Les inspections de l'AIEA sur les installations nucléaires du pays ont commencé en 1990. Entre 1992 et 1994, six inspections ont été effectuées, dont les résultats ont suscité quelques doutes de la part de l'AIEA. Le 11 février 1993, le directeur général de l'AIEA de l’époque, Hans Blix, a lancé une "inspection spéciale" de la Corée du Nord. Dix jours plus tard, le ministre de l'Énergie atomique de la Corée du Nord a informé l'AIEA du refus de son pays d'autoriser l'inspection et, le 12 mars, de sa décision de se retirer du TNP. En conséquence, le pays s'est retiré de l'AIEA en 1994 (Tass)