Souffrant d’une maladie rare, une femme du nom de Joy Milne et âgée de 72 ans est capable d’identifier un porteur de la maladie de Parkinson juste en sentant son odeur. Tout serait parti du diagnostic posé par la septuagénaire quelques années plus tôt sur son défunt mari. L’Écossaise déclarait notamment que son époux a développé une odeur différente à l'âge de 33 ans. 12 ans après, l’époux a été diagnostiqué positif à la maladie de Parkinson.

Il identifie les malades en sentant leurs T-shirts

Ces descriptions faites par la femme ont intéressé le monde scientifique qui l’a sollicité pour certaines expériences. Au cours de la recherche, les scientifiques ont demandé à Mme Milne de sentir les T-shirts portés par les personnes atteintes de la maladie de Parkinson et celles qui n'en avaient pas. Cet exercice a été réussi par la femme qui a distinctement identifié les T-shirts portés par les malades. Elle a également identifié un T-shirt porté par une personnes qui n’était pas encore déclarée porteuse mais qui en souffrira dans le futur.

Collabore avec plusieurs scientifiques

Avec son odorat très développé, Joy Milne collabore avec plusieurs scientifiques pour voir si elle peut sentir d'autres maladies telles que le cancer et la tuberculose (TB). « Je dois faire mes courses très tôt ou très tard à cause des parfums des gens, je ne peux pas entrer dans le rayon chimique du supermarché », a confié la septuagénaire. « Alors oui, une malédiction parfois, mais je suis aussi allé en Tanzanie et j'ai fait des recherches sur la tuberculose et des recherches sur le cancer aux États-Unis - juste un travail préliminaire. C'est donc une malédiction et un avantage », a-t-elle poursuivi.