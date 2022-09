Le Mouvement populaire de libération (MPL) de Expérience Tébé a marqué une grande différence par rapport aux autres partis politiques béninois. Grâce à la signature d’un partenariat avec l’Institut supérieur agro-pastoral de Biotechnologie et de l’environnement (ISAPAB), ce mouvement politique met 231 bourses à la disposition des nouveaux bacheliers du Bénin. La cérémonie de signature de la convention d’accord a eu lieu le vendredi 02 septembre 2022 au siège du parti à Cotonou

Le Mouvement populaire de libération (MPL) a encore fait fort. Il a mis plusieurs bourses d’études à la disposition des nouveaux bacheliers. Ils sont au total 231 à bénéficier dans les jours à venir de cette grande opportunité. En effet, grâce à la signature d’une convention d’accord de partenariat entre le parti MPL et l’Institut supérieur agro-pastoral de Biotechnologie et de l’environnement (ISAPAB), les étudiants désireux de faire des formations en agronomie et affiliés pourront voir leur rêve se réaliser.

Tout en remerciant les responsables de l’ISAPAB, le président du MPL, Expérience Tébé a souligné que la présente signature matérialise l’un des piliers de la vision de son parti qui est axée sur la formation universitaire qualifiante des jeunes. Il n’a pas manqué d’inviter les autres acteurs politiques à jeter un regard un peu plus veillant à l’endroit de la jeunesse béninoise afin d’éviter la production des chômeurs dans le pays. Car, « ce partenariat s’inscrit dans la durabilité d’approche de solution innovante à l’endroit de la jeunesse et inscrit les deux parties dans le registre des baptiseurs de notre Nation » a-t-il déclaré.

Il a d’ailleurs promis que son parti jouera sa partition pour remplir sa part de contrat afin de faire de ce projet, une référence. Pour le directeur de l’école politique du parti, Samson Assangbé l’accord de partenariat d’octroi de bourses entre l’ISAPAB et le MPL permettra à travers un financement sur trois ans de prendre en charge les études universitaires de 231 étudiants, soit trois étudiants par commune dont deux filles et un garçon dans les filières : sciences et techniques de production végétale ; production et gestion des ressources animales ; conservation et transformation des productions agricoles ; gestion des entreprises rurales et agricoles et agro économiques.

Il a apporté plus de détails sur ces bourses de formation. A l’en croire, cet accord permettra entre autres de financer les 30 meilleurs étudiants à la fin du cycle de formation ; d’assurer la protection individuelle pour chaque étudiant ; l’envoi des trois premiers en France à compter du master ; la présentation de tous les étudiants de deuxième année au concours d’entrée dans 10 grandes écoles de la France ; des stages pour les 5 premiers à l’extérieur ; la prise en compte des deux premiers à l’extérieur ; à l’examen de licence durant leur cycle de master.

Experience Tébé a lancé un appel aux bénéficiaires, celui de se rapprocher du directeur de l’école du parti en vue des diligences et formalités à remplir pour profiter de ces bourses. Pour le président du Conseil d’administration et directeur général de l’ISAPAB, Wenceslas Bignon Adjado, la convention signée n’est pas une formalité mais plutôt « un document juridique qui sera évalué à la fin des trois ans de formation des étudiants qui seront envoyés ».

Il a par ailleurs, pris l’engagement de mettre en place toute la logistique nécessaire pour réussir cette mission parce que ISAPAB dispose des ressources nécessaires pour respecter ladite convention. Signalons que la cérémonie a été rehaussée par la présence du président de la Fédération nationale des parents d’élèves et étudiants et des enseignants de cet institut.