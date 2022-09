Encore un autre rappeur américain assassiné. Dans la journée d'hier lundi 12 Septembre 2022, un rappeur américain a été tué alors qu'il déjeunait dans un restaurant avec sa petite amie. En effet, le rappeur américain PnB Rock de son vrai nom Rakim Hasheem Allen a été assassiné entre 13 heures et 14 heures hier dans le célèbre restaurant Roscoe's Chicken & Waffles. L'information a été rapportée par le magazine hebdomadaire américain consacré à l'industrie de la musique Billboard qui cite le Los Angeles Times.

Rakim Hasheem Allen alias PnB Rock est décédé dans la journée d'hier à l'âge de 30 ans. Alors qu'il déjeunait avec sa petite amie dans un restaurant hier, un individu se serait rapprochait de leur table et a pointé une arme sur le rappeur et lui a demandé de lui donner ses biens rapporte le Los Angeles Times. Le même média affirme qu'une source lui a confié que le rappeur a été ciblé pour ses bijoux. Quelques instants plus tard, l'homme qui a fait irruption dans le restaurant a tiré à bout portant sur le rappeur.

Il était 13 h 15 lorsque la fusillade a éclaté dans le célèbre restaurant de Main Street et de Manchester Avenue. Très vite, le rappeur a été conduit à l'hôpital. Malheureusement à 13h59, la mauvaise nouvelle est tombée. Rakim Hasheem Allen alias PnB Rock a été déclaré mort. Le Los Angeles Times rapporte que quelques minutes avant la fusillade, la petite amie du rappeur avait posté sur le réseau social Instagram une photo géolocalisée. La publication a été supprimée plus tard. Après l'annonce de la mort de l'artiste, la planète rap US a réagi sur la toile.

La célèbre chanteuse Nicki Minaj a présenté ses condoléances à la famille de l'artiste. "Après Pop Smoke, il n'y a aucun moyen que nous, en tant que rappeurs ou nos proches, affichions encore des emplacements sur nos allées et venues. Pour montrer des gaufres et du poulet frit ???? ! C'était un tel plaisir de travailler avec lui. Condoléances à sa maman et sa famille. Cela me rend tellement malade. Jésus. #SIP #PnbRock" écrit la rappeuse sur le réseau social Twitter. Le Label Def Jam Recordings a également laissé un message sur le même réseau social.