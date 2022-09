L’ancien président américain Donald Trump a profité d'un rassemblement à Wilmington, en Caroline du Nord, ce vendredi 23 septembre pour se livrer à une violente diatribe contre Joe Biden. Pour l’ancien patron de la Maison-Blanche, l’humanité s’expose à une troisième guerre mondiale à cause de la gestion dont fait l’objet le dossier ukrainien. Le milliardaire républicain estime qu’une crise pareille ne pouvait se produire quand il était encore à la tête des États-Unis.

"J'avais raison pour l'Ukraine"

« J'avais raison pour l'Ukraine. J'avais raison sur quoi, Taiwan et j'espère que je n'aurai pas raison sur la troisième guerre mondiale, parce que nous avons des gens stupides qui traitent », a déclaré l’ancien président américain. « Vous pourriez vous retrouver dans la troisième guerre mondiale et ce sera une guerre comme nous n'en avons jamais eu auparavant – ne sera même pas proche, parce que nous sommes dirigés par des gens stupides. », a-t-il déclaré de nouveau dans sa prise de parole. Ce fut également l’occasion pour Donald Trump de rappeler la menace d’usage d’arme nucléaire qui plane sur le monde dans ce conflit.

La menace nucléaire

« Vous savez ce qu'est le mot N? C'est-- non, non, non, c'est le mot nucléaire. Vous avez mentionné le mot N hier. Le nucléaire n'était pas censé être mentionné », martèle-t-il en faisant référence aux derniers propos du président russe Vladimir Poutine. « S'il y a une menace pour l'intégrité territoriale de notre pays, et pour protéger notre peuple, nous utiliserons certainement tous les moyens pour nous – et je ne bluffe pas », a-t-il déclaré lors de son allocution télévisée il y a quelques jours en annonçant la mobilisation partielle.