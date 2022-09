Le débat autour d'une possible utilisation d'une arme nucléaire par la Russie reste l'un des principaux sujets de préoccupation en occident. Pour rappel, le président russe a sous-entendu que son pays pourrait utiliser l'arme nucléaire en cas de menace existentielle. Mais toute la question reste là: qu'est-ce qui peut être considéré comme une menace existentielle ? Ce dimanche, le conseiller américain à la sécurité nationale Jake Sullivan est revenu sur la situation. Pour lui, l'Amérique et ses alliés agiront "de manière décisive" si la Russie utilise une arme nucléaire tactique en Ukraine.

« Nous avons communiqué directement, en privé et à des niveaux très élevés au Kremlin que toute utilisation d'armes nucléaires aura des conséquences catastrophiques pour la Russie , que les États-Unis et nos alliés répondront de manière décisive, et nous avons été clairs et précis sur ce que cela impliquera ...Nous continuerons à soutenir l'Ukraine dans ses efforts pour défendre son pays et défendre sa démocratie... Je pense que ce que nous voyons sont des signes de lutte incroyable entre les Russes – vous avez un moral bas, où les soldats ne veulent pas se battre. Et qui peut les blâmer parce qu'ils ne veulent pas participer à la guerre de conquête de Poutine dans leur pays voisin ? La Russie se débat, mais la Russie reste toujours un ennemi dangereux et capable d'une grande brutalité.», a déclaré Sullivan à Face The Nation de CBS.

Dans une autre interview sur la chaîne ABC, M. Sullivan a affirmé que pour autant, les USA ne voulaient pas pousser les russes à un soulèvement: «Le président américain [Joe] Biden a l'intention de se concentrer sur la manière de garantir une meilleure condition à l'Ukraine. C'est aux Russes de déterminer l'avenir de la Russie...L'avenir de la politique russe ne sera pas dicté à Washington, ni par quiconque en Europe, mais par les Russes dans leur pays»