L'intérêt pour le gaz russe dans les pays en développement compensera la baisse de la demande en Europe, a déclaré mercredi aux journalistes le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov. "L'Europe n'est pas le seul consommateur de gaz naturel ni le seul continent qui en a besoin pour assurer des taux de développement élevés. Il existe des régions qui se développent à un rythme beaucoup plus élevé et qui ont des programmes de développement beaucoup plus ambitieux. Dans ces régions, la demande de gaz [russe] pourrait bien compenser celle de l'Europe", a déclaré M. Peskov.

La crise énergétique dans l'UE s'est exacerbée au début du mois de juillet lorsque les premières perturbations de l'approvisionnement en gaz de Russie vers plusieurs pays européens sont survenues. Elles ont notamment été causées par des problèmes de maintenance des turbines de Nord Stream en raison des sanctions occidentales contre Moscou. La Commission européenne a appelé les pays de l'UE à se préparer de manière proactive à un arrêt total des livraisons de gaz russe et a mis en place un plan visant à réduire volontairement la consommation de gaz de 15% pour tous les États membres du 1er août 2022 au 31 mars 2023. (Tass)