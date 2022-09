La Russie fera tout pour que le conflit en Ukraine s’achève au plus vite, toutefois Kiev refuse des pourparlers. C’est ce qu’a déclaré ce vendredi le président russe Vladimir Poutine lors d’une rencontre avec le premier ministre indien Narendra Modi en marge du sommet de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS). "Je suis au courant de votre position sur le conflit en Ukraine, de vos préoccupations", a fait remarquer M. Poutine.

"Nous ferons tout pour que tout cela s’achève au plus vite", a-t-il assuré. Dans le même temps, M. Poutine a regretté que les dirigeants ukrainiens aient annoncé "leur renoncement aux pourparlers", aient déclaré "vouloir atteindre leurs objectifs par la voie militaire". Vladimir Poutine a assuré Narendra Modi qu'il tiendrait les partenaires indiens au courant de la situation en Ukraine. Il a souligné que la Russie et l'Inde coopéraient activement sur les plateformes internationales et évoquaient toutes les situations, y compris problématiques. (Tass)