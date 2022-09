Les autorités nord-coréennes ont adopté une loi qui confirme le statut de puissance nucléaire de leur pays. Selon les informations données ce vendredi 9 septembre 2022 par les médias officiels d’Etat, il s’agit précisément d’une loi qui déclare « irréversible » ce statut de la Corée du Nord. Elle donne également l’autorisation au pays de réaliser une frappe atomique préventive. D’après l’agence d’Etat KCNA, la nouvelle disposition permettra à Pyongyang de déclencher une frappe nucléaire « automatiquement » et « immédiatement » afin de neutraliser les forces hostiles. Cela, dans le cas où le pays vendrait à être menacé par une puissance étrangère.

« Il ne saurait y avoir de dénucléarisation ou de négociation »

Toujours selon le média d’Etat nord-coréen, le chef de l’Etat nord-coréen Kim Jong-Un a indiqué que pour cette nouvelle loi « le statut de notre pays en tant qu'État doté de l'arme nucléaire est devenu irréversible ». Hier jeudi 08 septembre 2022, le leader nord-coréen a déclaré, dans un discours, devant les parlementaires de son pays qu'« il est totalement hors de question (pour nous) de renoncer à l'arme nucléaire, et il ne saurait y avoir de dénucléarisation ou de négociation ». Notons que l’adoption de la nouvelle loi intervient dans un contexte de tensions entre la Russie et l’Ukraine. Selon les renseignements américains, Moscou achète de l’armement auprès de Pyongyang.

L’information avait été rendue publique par le média américain New York Times. Elle a par a suite été confirmée par un responsable américain, qui a requis l’anonymat. Le lundi 05 septembre 2022, celui-ci a estimé que le fait pour le ministère russe de la Défense de se tourner vers Pyongyang afin d’acheter de l’armement prouve que « l'armée russe continue de souffrir de graves pénuries d'approvisionnement en Ukraine, en partie à cause des contrôles et des sanctions à l'exportation ». Les responsables du renseignement américain pensent également que la Russie pourrait tenter, à l’avenir, d’acheter du matériel militaire supplémentaire auprès de la Corée du Nord. Sur ce point, les services secrets américains n’ont cependant pas donné de précisions sur les futures commandes d’armes que la Russie fera.