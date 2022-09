Le CBD ou cannabidiol fait partie des divers composants qui se retrouvent dans les plantes de cannabis. Ces composants peuvent être par exemple des terpènes, des fibres, des vitamines, des pigments, etc. Le CBD quant à lui provient du grand groupe des cannabinoïdes. Pendant longtemps, il a été assimilé à de la drogue, mais il a été prouvé depuis quelques années qu’il n’a aucun effet néfaste sur la santé. Vous pouvez donc en consommer à travers les produits présentés ci-après.

Les cosmétiques de CBD

Vous avez la possibilité d’adopter dès maintenant, différents produits cosmétiques préparés avec du CBD. En effet, sur High Five CBD, vous pouvez accéder à toute une gamme d’articles et en profiter autant de fois que vous le voulez. En considérant les bienfaits du cbd pour la peau et les cheveux, un certain nombre de laboratoires ne cessent de développer des cosmétiques au cannabidiol. Des fabrications innovantes avec de très bons résultats. Ainsi, vous pouvez acheter entre autres :

La crème CBD ;

Le lait corporel au cannabidiol ;

Les capsules CBD…

Il existe différents types de crème efficaces contre les acnés. Les crèmes permettent de soulager les douleurs articulaires et musculaires. Si vous le souhaitez, vous pouvez adopter des crèmes cosmétiques détoxifiantes qui éliminent plus facilement les substances toxiques responsables des affections. C’est d’ailleurs le rôle principal que joue aussi le lait corporel au cannabidiol. Toutefois, il est conseillé d’allier celui-ci au beurre de karité ou à l’amande douce pour plus d’efficacité. Les capsules CBD, elles, sont des gélules conçues avec du CBD pour une consommation très simplifiée. Vous trouverez sur le marché, des capsules contenant 21 mg de cannabidiol. Cette quantité peut diminuer ou augmenter en fonction des produits que vous achetez. Pour une bonne utilisation, il est recommandé de les laisser fondre sous la langue.

Les fleurs CBD

En matière de fleurs, vous pouvez avoir de nombreuses catégories. Il existe des fleurs Greenhouse cultivées sous serre et des fleurs hydroponiques cultivées hors-sol. Vous pouvez aussi acheter des fleurs Indoor cultivées en intérieur ou des fleurs Outdoor cultivées en extérieur. Elles possèdent toutes des arômes fruités et présentent différentes vertus pour la santé.

L’huile de CBD

Ce produit obtenu par extraction des principes actifs de la plante de chanvre est très sollicité. De façon générale, il existe différentes méthodes d’extraction, mais elles ne se valent pas toutes. À cet effet, les huiles full spectrum sont classées meilleures, car leur extraction ne détériore à aucun moment, les principes actifs. Elles apaisent le stress et aident à avoir un sommeil réparateur. En outre, elles respectent des dosages spécifiques à ne pas négliger.

Les infusions et tisanes de CBD

Ces produits sont utiles dans le processus de la perte de poids. Elles restent l’un des moyens agréables de consommer le CBD sans crainte. Dans une multitude de boutiques de vente, vous en trouverez qui sont certifiées et qui proviennent d’un processus d’agriculture biologique. Les produits à base de CBD ne nécessitent pas d’ordonnance avant achat en ligne ou même à la pharmacie. Malgré cela, vous pouvez consulter un médecin capable de vous orienter dans votre choix selon le niveau de votre mal.