Le président sudafricain Cyril Ramaphosa a déclaré, lors d’une réunion avec son homologue américain Joe Biden, qu’il serait injuste de punir les États africains pour leurs liens avec la Russie, et s'est inquiété du fait que les législateurs américains préparent un projet de loi à cet effet. Les propos de Cyril Ramaphosa ont été relayés vendredi par les journalistes de la Maison-Blanche.

"Nous avons exprimé notre inquiétude quant au fait que si ce projet de loi était adopté, il donnerait l’impression que l’Afrique était désormais punie pour avoir un partenaire comme la Russie. Pour la plupart, les pays africains n’ont pas adhéré aux sanctions, et nous avons exprimé l'avis qu'il serait injuste de punir les pays africains simplement parce qu'ils avaient des liens avec la Russie", a noté le président sudafricain. "Nous avons exprimé notre mécontentement et notre protestation à ce sujet. Je pense que cela va porter atteinte à l'Afrique en isolant le continent. Je pense que c'est un projet de loi erroné. Personne ne doit nous dire avec qui nous devons maintenir les relations", a-t-il souligné, parlant d’un document en cours d’élaboration aux États-Unis.

Parlant de la situation en Ukraine, Cyril Ramaphosa a déclaré: "Notre position sur cette question est respectée, elle est connue et elle est reconnue. Et, bien sûr, nous avons tous les deux exprimé l'opinion que ce conflit devrait prendre fin le plus rapidement possible." "Il est clair que le conflit doit être réglé. Selon nous, la meilleure façon de résoudre ce problème est le dialogue et les négociations", a-t-il ajouté. Le président sudafricain a qualifié la réunion avec son homologue américain de "très fructueuse et positive".

Le projet de loi mentionné par le dirigeant sudafricain a été introduit au Congrès le 31 mars. Fin avril, il a été approuvé par la Chambre des représentants. Il est ensuite passé au Sénat pour être examiné. Selon ses auteurs, le projet de loi vise à "lutter contre les activités malveillantes de la Russie en Afrique". Il s'agit des accords et de la coopération entre la Russie et l'Afrique dans divers domaines allant du commerce, des investissements et de l'exploitation minière à la coopération militaro-technique, qui sont indésirables pour Washington. D’après le projet de loi, il est important de prendre "des mesures punitives" à l'encontre des États africains "coupables".(avec TASS)