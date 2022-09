Fidèle à son engagement à former des cadres compétents susceptibles de faire face à tous les enjeux, l’Ecole Supérieure de Management (ESM-BENIN) propose dès la rentrée académique 2022-2023, de nouvelles offres de formation au public. 06 nouvelles filières dont les ‘’SCIENCES ECONOMIQUES ET DE GESTION’’ seront ouvertes. Créée en 2007 en plein cœur de Cotonou, ESM-BENIN s’est hissée au fil des années comme l’un des meilleurs établissements privés d’enseignement supérieur au Bénin.

L’appareil pédagogique dense et efficace mis en place par le promoteur, Dr Isidore HOUNHUEDO permet d’enregistrer chaque année des résultats très encourageants (100% de réussite dans plusieurs filières). Ce mérite, les structures en charge de l’éducation au Bénin l’ont reconnu en autorisant la prestigieuse université à étendre ses offres de formations à de nouvelles filières dès l’année académique 2022-2023. Au nombre des filières nouvellement ouvertes, figurent les ‘’SCIENCES ECONOMIQUES ET DE GESTION’’, avec les options ‘’Sciences économiques’’, ‘’Décision économique et statistique’’, et ‘’Statistiques et analyse économique’’.

En ouvrant cette filière, ESM-BENIN entend amener les jeunes étudiants à mieux comprendre le fonctionnement de l’économie dans sa globalité, et à analyser les mécanismes qui organisent les échanges entre les individus, les entreprises privées ou publiques, etc. Il s’agit également de leur apprendre à étudier le fonctionnement des différents marchés sur lesquels se déroulent ces échanges : marchés financiers, marchés du travail, marchés internationaux, etc.

Les études en ‘’SCIENCES ECONOMIQUES ET DE GESTION’’ conduisent aux secteurs professionnels les plus diversifiés allant du commerce à l'industrie, de la finance à la comptabilité en passant par le management de la qualité, des projets internationaux ou des ressources humaines.

L’étudiant diplômé en ‘’SCIENCES ECONOMIQUES ET DE GESTION’’ peut travailler dans toutes les entreprises en tant que Comptable ; Responsable financier ; Gestionnaire d’entreprise etc. En dehors de ses capacités à s’auto-employer, il peut travailler également dans divers cabinets (Cabinets de conseils en politique économique ; Cabinets conseils en projets ; Cabinets de suivi-évaluation de projets de développement ; etc) ; et dans des Structures telles que les ministères et autres administrations du secteur public ou privé ; les Projets de développement ; etc. Les postes d’Auditeur qualité ; d’Ingénieur production ; de Responsable gestion de production ; de Chargé d’études économiques ; de Chargé d'affaires etc ; leur sont également dédiés.

A ESM-BENIN, l’étudiant a la possibilité de suivre sa formation en Cours du jour ou en Cours du soir. Les diplômes de Licence et de Master qui y sont délivrés, sont reconnus par l’Etat Béninois et le Conseil Africain et Malgache de l’Enseignement Supérieur (CAMES). Le cadre convivial, récréatif, et culturel mis en place favorise le plein épanouissement des apprenants.

La rentrée académique 2022-2023 démarre le 03 octobre prochain avec les étudiants en 2e année de Licence. Ceux en Licence 1 et en Licence 3 commencent les cours le 17 octobre 2022. Les étudiants en Master (Master 1 et Master 2) quant à eux effectuent leur rentrée le 14 novembre 2022. Les inscriptions ont déjà démarré et se poursuivent sur tous les sites (Abomey-Calavi, Parakou, Djougou, Akpakpa, Lokossa, Bohicon, Porto-Novo, etc). Le siège situé en face du Stade de l'amitié général Mathieu Kérékou est joignable au (00229) 97 30 84 84. Toutes les informations relatives aux nouvelles filières et à la prochaine rentrée sont disponibles sur la page Facebook de ESM-BENIN, et plusieurs autres canaux digitaux.

ESM-BENIN, LE CHEMIN VERS L’EMPLOI !