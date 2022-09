L'Ecole Supérieure de Management (ESM-BENIN) diversifie ses offres de formation. 06 nouvelles filières dont les "SCIENCES POLITIQUES" seront ouvertes dès la rentrée académique 2022-2023. Pour compter de l'année académique 2022-2023, l’Ecole Supérieure de Management propose de nouvelles offres de formation à la population. 06 nouvelles filières dont les "SCIENCES POLITIQUES" seront créées.

Plusieurs spécialités sont proposées aux étudiants qui feront leur inscription dans cette filière. Il s’agit entre autres de Communication et relation internationale ; des Relations internationales ; la Gestion des conflits ; et les Sciences politiques. Cette nouvelle filière permet à l’étudiant d’acquérir une culture générale et une capacité solide d'analyse. Elle lui procure également une aisance à l'oral à travers un enseignement pluridisciplinaire qui inclue le droit, les sciences politiques, l'histoire et les relations internationales.

Une fois que ces compétences sont acquises, l’étudiant diplômé en SCIENCES POLITIQUES peut travailler dans plusieurs corps de métiers à savoir : Politologue ; Administrateur judiciaire ; Diplomate ; Consultant ; etc. Il peut occuper les postes de Conseiller ou d’Attaché politique ; Analyste financier ou de crédit ; Conseiller commercial ; Agent des contributions ; Chargé de projets ; Coordinateur de campagne ou de service ; Chargé de recherche ; Agent de développement ; etc. Il a également la possibilité de travailler dans l’administration publique (ministères et autres structures publiques), les banques, les entreprises privées, les représentations diplomatiques ; les organismes internationaux, etc.

L’Ecole Supérieure de Management est un véritable business school créée pour propulser les jeunes vers un début de carrière prometteur et à l’auto-emploi. Son promoteur, Dr Isidore HOUNHUEDO a tout mis en œuvre pour faire des jeunes diplômés, des cadres compétents et susceptibles de faire face à tous les enjeux. Les diplômes de Licence et de Master que l’Ecole délivre sont reconnus sur le plan national par l’Etat Béninois, et à l’international, par le Conseil Africain et Malgache pour l’Enseignement Supérieur (CAMES).

La rentrée académique 2022-2023 démarre le 03 octobre prochain avec les étudiants en 2e année de Licence. Ceux en Licence 1 et en Licence 3 commencent les cours le 17 octobre 2022. Les étudiants en Master (Master 1 et Master 2) quant à eux effectuent leur rentrée le 14 novembre 2022. Les inscriptions ont déjà démarré et se poursuivent sur tous les sites (Abomey-Calavi, Parakou, Djougou, Akpakpa, Lokossa, Bohicon, Porto-Novo, etc), avec des possibilités d’obtention de bourse. Le siège situé en face du Stade de l’amitié général Mathieu Kérékou est joignable au (00229) 97 30 84 84. Toutes les informations relatives aux nouvelles filières et à la prochaine rentrée sont disponibles sur la page Facebook de ESM-BENIN, et plusieurs autres canaux digitaux.

