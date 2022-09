Alors que l’armée ukrainienne continue d’annoncer la reprise de certains territoires initialement occupés par la Russie, le chef de la République tchétchène a ouvertement critiqué la stratégie militaire utilisée par les militaires russes. Profitant d’une note vocale publiée sur Telegram, Ramzan Kadyrova fait savoir que si la situation ne change pas, il serait bien obligé de rentrer en contact avec les responsables russes. « Ils ont fait des erreurs et je pense qu'ils tireront les conclusions nécessaires », a-t-il déclaré dans un message audio posté sur sa chaîne Telegram dimanche.

L'ultimatum de Kadyrov

« Si aujourd'hui ou demain aucun changement de stratégie n'est apporté, je serai obligé de parler avec les dirigeants du ministère de la Défense et les dirigeants du pays pour leur expliquer la situation réelle sur le terrain. C'est une situation très intéressante. C'est stupéfiant, je dirais », a-t-il poursuivi. Ces mots de l’allié de Vladimir Poutine interviennent également dans un contexte où, des voix s’élèvent de plus en plus pour exprimer la déception des russes face à la tournure de la guerre en Ukraine.

"Plus de 20 localités" reprises par l'Ukraine

Ramzan Kadyrovest l’une des rares figures politiques à s’exprimer ouvertement sur la situation. Plusieurs élus de la région de Saint-Pétersbourg auraient demandé la démission du président russe Vladimir Poutine. En Ukraine, les autorités continuent d’annoncer la reprise de certains territoires qui étaient occupés par la Russie. Selon l’armée ukrainienne, des territoires tels que Izioum ont été repris dans l'est du pays où la contre-offensive se mène. A en croire le point établi dans la matinée de ce lundi par l’armée ukrainienne, « plus de 20 localités » en 24 heures ont été prises.