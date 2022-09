Le gouvernement japonais déplore le fait que la Russie continue de mener les manœuvres dans le sud des îles Kouriles, malgré les protestations constantes de Tokyo à ce sujet. C’est ce qu’a déclaré ce lundi le secrétaire général du Cabinet du Japon Hirokazu Matsuno. "Il est déplorable que, malgré nos protestations, la Russie poursuive ses manœuvres dans les territoires du nord (c’est ainsi que le Japon nomme la partie sud des îles Kouriles, ndlr)", a-t-il souligné, commentant l’exercice consistant à empêcher un débarquement d’un ennemi simulé dans les îles Kouriles dans le cadre des manœuvres russes Vostok-2022 (Est-2022). Hirokazu Matsuno a noté que le gouvernement japonais continuait d’exiger que la partie russe annule complètement les manœuvres.

Le secrétaire général du gouvernement japonais a également déclaré que le Japon continuerait de suivre de près l’activité russe près de ses frontières, notamment les passages conjoints de navires russes et chinois en mer du Japon. Les manœuvres Vostok-2022 ont lieu en mers d’Okhotsk et du Japon. Elles se déroulent du 1er au 7 septembre sous le commandement du chef d’état-major des forces armées russes sur le territoire du District militaire de l’Est et constituent la dernière étape de l'entraînement des forces armées russes cette année.