Depuis le lancement de la mobilisation partielle en Russie, les USA multiplient les annonces et avertissements. Le président Joe Biden avait personnellement averti la Russie contre l'utilisation de l'arme nucléaire en Ukraine. Les États-Unis et l'Union européenne appliquent des sanctions "sans précédent" à l'encontre la Russie et ont l'intention de poursuivre sur cette voie. C’est ce qu’a déclaré la secrétaire d'État adjointe Wendy Sherman. "Nous continuerons également à imposer des coûts au Kremlin pour ses actions", a-t-elle déclaré lors de la conférence du Centre d'analyse des politiques européennes (CEPA) à Washington.

"Depuis février, les États-Unis et nos alliés et partenaires européens ont uni leurs forces [sur cette question] d'une manière sans précédent. Près de 40 pays, dont les États-Unis, l'ensemble du G7 et l'Union européenne, ont imposé des sanctions ciblées contre la Russie et ceux qui facilitent son agression", a déclaré Mme Sherman, commentant l'opération militaire spéciale en Ukraine. Le discours de la secrétaire d'État adjointe a été diffusé mercredi lors d'un séminaire du centre et relayé par Tass.