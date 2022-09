La guerre en Ukraine continue d'être au cœur de l'actualité plus de six mois après son démarrage. En effet, en Février dernier, le pays dirigé par Vladimir Poutine a lancé une offensive militaire en Ukraine qui fait de nombreuses victimes dans les deux camps. Alors que les combats se poursuivent sur le terrain, l'Organisation des Nations Unies a dénoncé ce lundi 12 Septembre 2022, des "intimidations" contre des personnalités qui sont opposées à l'offensive lancée par la Russie en Ukraine depuis plus de six mois maintenant mais aussi "différentes formes de censures" en vigueur dans le pays.

L'Organisation des Nations Unies dénonces des "intimidations" et des "formes de censures" en Russie. Par la voix de Nada Al-Nashif, la Haute-Commissaire par intérim aux droits de l'homme, l'ONU a critiqué les autorités du pays dirigé par Vladimir Poutine pendant son discours d'ouverture de la 51e session du Conseil des droits de l'homme. La responsable onusienne a appelé les autorités russes à "reconsidérer les mesures prises pour étendre l'étiquette d'+agent étranger+ aux personnes considérées comme +sous influence étrangère+, et pour criminaliser les contacts non déclarés avec des représentants d'États, d'organisations étrangères ou internationales considérées comme étant dirigées contre la +sécurité+ de la Fédération de Russie".

Selon cette responsable, "les pressions exercées sur les journalistes, le blocage des ressources disponibles sur internet et les autres formes de censure sont incompatibles avec le pluralisme des médias et violent le droit d'accès à l'information". Elle n'a pas manqué de dénoncé "les intimidations, les mesures restrictives et les sanctions à l'encontre des personnes exprimant leur opposition à la guerre en Ukraine compromettent l'exercice des libertés fondamentales garanties par la Constitution, notamment les droits à la liberté de réunion, d'expression et d'association".