L’ancien président russe Dmitri Medvedev est monté au créneau pour réagir aux dernières déclarations qui ont été faites par le chancelier allemand Olaf Scholz qui estimait ce dimanche que la Russie n'était plus un «fournisseur d'énergie fiable». Par le canal d’un message qu’il a publié sur Telegram, l’ex président russe connu pour ses déclarations tapageuses, n’est pas allé par quatre chemins pour tirer à boulets rouges sur le dirigeant allemand.

L'Allemagne, un pays inamical selon Medvedev

«Le chancelier allemand Olaf Scholz dit que +la Russie n'est plus un fournisseur d'énergie fiable+. Premièrement, l'Allemagne est un pays inamical, deuxièmement elle a imposé des sanctions contre toute l'économie russe (...) et elle livre des armes létales à l'Ukraine», a laissé lire Dmitri Medvedev. «Autrement dit, elle a déclaré une guerre hybride contre la Russie. L'Allemagne se comporte comme un ENNEMI de la RUSSIE», a-t-il ajouté.

La situation du gazoduc Nord Stream

«Et cet oncle (M. Scholz) est surpris que les Allemands rencontrent de petits soucis avec le gaz», a-t-il poursuivi dans ce contexte où le géant gazier russe Gazprom a annoncé la suspension totale des livraisons via le gazoduc Nord Stream. L’entreprise russe avait justifié cette décision par la détection d’une fuite d'huile sur une turbine. Mais du côté de l’Europe, on estime qu’il s’agit simplement d’un alibi dont l’objectif est de suspendre la fourniture du gaz dans le but de faire un chantage énergétique dans un contexte de guerre. Il s’agit en effet d’un coup dur pour l’Allemagne dans la mesure où la situation expose le pays à une pénurie alors que s’approche l’hiver.