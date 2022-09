Plus de sept mois après le démarrage de la guerre en Ukraine, le sujet continue de faire la Une des médias. Il ne passe pas un jour depuis le 24 Février dernier sans que la presse ne relate les propos des autorités dont les pays sont impliqués dans le conflit. Récemment c'est l'ancien président russe Dmitri Medvedev qui s'est exprimé sur le sujet selon les publications de plusieurs médias dont RTBF. C'est sur Telegram que l'officiel russe a fait une déclaration sur le média belge.

L'ancien président russe Dmitri Medvedev a pris souvent l'habitude de réagir depuis que son pays a lancé une offensive en Ukraine. Depuis quelques heures, la presse rapporte que l'ancien président du pays dirigé par Poutine a affirmé que son pays a le droit d'utiliser l'arme nucléaire et à l'en croire, l'Otan ne va pas réagir. "La Russie a le droit d'utiliser l'arme nucléaire si nécessaire", a affirmé l'ancien président qui a poursuivi "ce n'est pas un bluff", comme l'a dit il y a quelques jours le président Poutine dans un discours.

A en croire l'ancien président russe Dmitri Medvedev qui a toujours un poste dans l'administration Poutine, "l'OTAN n'interférera pas". Il y a quelques jours, l'officiel russe Dmitri Medvedev menacait les USA. "Pour cette défense, on aura non seulement recours aux possibilités de la mobilisation, mais également à tout type d’armes russes, dont les armes stratégiques nucléaires et les armes sur de nouveaux principes" avait affirmé M Medvedev qui a ajouté "il est garanti que des armes hypersoniques sont capables d’atteindre des cibles en Europe et aux États-Unis beaucoup plus rapidement".