Le président russe Vladimir Poutine, s’est récemment exprimé sur certaines devises étrangères. A l’occasion du forum économique oriental à Vladivostok, qui s’est tenu ce mercredi 07 septembre 2022, il a estimé que le dollar, l’Euro ainsi que la livre Sterling sont des monnaies « pas fiables et compromises ». « Pour tenter de résister au cours de l'histoire, les pays occidentaux ont sapé les piliers clés d’un système économique mondial qui s'est construit au fil des siècles. Devant nos yeux, la confiance dans le dollar, l'euro et la livre sterling en tant que monnaies avec lesquelles on peut effectuer des paiements, faire des réserves et libeller les actifs, a été perdue » a estimé Vladimir Poutine.

Il a affiché sa préférence au yuan chinois

Le chef de l’Etat russe a par ailleurs rappelé que la crise de confiance vis-à-vis du dollar, se fait sentir parmi les alliés des Etats-Unis. « Cela ressort des statistiques. Le volume des règlements en dollars ainsi que l'épargne diminuent progressivement » n’a-t-il pas manqué de souligner. Au cours de sa prise de parole, Vladimir Poutine a affiché sa préférence au yuan chinois, tout en montrant sa satisfaction concernant l’éloignement progressif de l’économie russe des devises citées plus haut. Notons qu’au cours du forum économique, le président russe s’était également exprimé sur la tension qui prévaut dans le monde depuis le début de l’offensive russe en Ukraine.

« La domination insaisissable des États-Unis »

D’après lui, le Covid-19 qui a secoué le monde au cours de l’année écoulée a laissé place à de « nouveaux défis d'ordre global, qui menacent le monde entier. Je veux parler de la fièvre de sanctions de l'Occident ». Vladimir Poutine a notamment fustigé les mesures punitives auxquelles son pays est sujet et dont les seuls objectifs, selon lui, est d’asseoir « la domination insaisissable des États-Unis ». Aussi, a-t-il déploré « le refus obstiné des élites occidentales de voir les faits ». Le numéro un russe n’a pas manqué de noter des changements importants qui se sont produits au sein de la diplomatie internationale. Il s’est par ailleurs montré satisfait de la résistance de son pays qui « n'a rien perdu et ne perdrait rien ».