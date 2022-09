Déclenchée en février dernier, la campagne militaire russe en Ukraine se poursuit. Le pays de Vladimir Poutine à mesure que cette guerre se prolonge, semble avoir besoin de plus d'hommes pour combattre. En effet, le chef du Kremlin a signé ce samedi une loi qui permet aux étrangers désireux de s'engager dans l'armée d'avoir plus vite la nationalité russe. Ils n'auront qu'à justifier d'au moins un an de service dans l'armée pour demander la nationalité.

Ils encourent jusqu'à 10 ans de prison

Mercredi dernier, le président russe avait déjà décrété la mobilisation partielle de 300.000 réservistes pour aller au front en Ukraine. Seulement, dans le pays, certains citoyens ne veulent pas aller combattre. Ils sont en train de fuir vers les pays voisins comme la Géorgie ou le Kazakhstan. "Il y a une accumulation importante de véhicules privés, environ 2.300 au total, qui sont arrivés dans la République d'Ossétie du Nord et qui font la queue pour franchir le poste de contrôle de Verkhni Lars", a déclaré le ministère de l'Intérieur de cette république russe frontalière de la Géorgie.

Vladimir Poutine a signé ce même samedi des amendements qui punissent désormais les militaires qui en période de mobilisation refusent de combattre ou les déserteurs. Ils encourent jusqu'à 10 ans de prison. Les militaires qui se rendent sans autorisation à l'ennemi sont aussi visés par cette loi.