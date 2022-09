Plusieurs fois mis en examen dans l'affaire du financement libyen de sa campagne présidentielle en 2007, Nicolas Sarkozy a toujours nié les faits. Mais il n'a pas pour autant réussi à étouffer les soupçons. Récemment, Bachir Saleh, l'ancien argentier du guide Libyen Mouammar Khadafi a dit lors d'une audition avoir entendu Nicolas Sarkozy demander à Mouammar Kadhafi de l'aider dans sa campagne. Il n'a cependant pas donné de précision sur le montant de cette aide parce qu'en réalité "il ne sait pas comment cette aide a été versée" et "s'il y a eu des sommes transférées".

Il nie y avoir participé

Bachir Saleh, qui était visé par un mandat d'arrêt international délivré par la justice française en 2018, n'avait jamais confirmé auparavant les soupçons d'un financement libyen dans la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007. Il avait souvent traité cette affaire de « salade franco-française". Mais le septuagénaire a été piégé en 2018 par l'équipe de "Cash Investigation'", une émission télévisée. En effet, ceux-ci l'ont mis sur écoute à son insue. Dans l'enregistrement, il ne niait pas les accusations de financement de la campagne de Sarkozy par les fonds libyens.

Il disait y croire, mais ne reconnaissait pas y avoir participé. Rappelons que pendant la révolution libyenne, Bachir Saleh avait été exfiltré du pays pour la France. Il va ensuite quitter l'hexagone pour un pays étranger en 2012, alors que Nicolas Sarkozy finissait son seul et unique mandat. Inutile de dire que c'est Ziad Takieddine qui a affirmé en novembre 2016, avoir remis 5 millions d'euros en liquide (des fonds libyens) à l'ancien président francais Nicolas Sarkozy et Claude Guéant en 2006 et 2007. Ce dernier va au fil des ans , infirmer et confirmer ses propos avant de finalement dire qu'il avait été "manipulé" pendant un entretien qu'il accordait à la presse. Ziad Takieddine est un homme d'affaire franco-libanais.