Alors que les tractations dans le cadre de l’installation des députés de la 14ème législature vont bon train au Sénégal, la presse s’est intéressée ce samedi à la rémunération d’une certaine catégorie. Selon la publication du média sénégalais Source A, des voix s’élèvent pour fustiger la décision qui a été prise par l’inter-coalition de l’opposition Yewwi-Wallu. Il s’agit de la création de trois groupes parlementaires.

1,3 million par mois

Certains acteurs politiques et membres de la Société civile indiquent que cette option n’aura d’autres mérites que de faire saigner les caisses de l’État sénégalais pour le fonctionnement du parlement. Ainsi, à en croire Source A, les rémunérations des députés à l’Assemblée Nationale différent selon les grades et les postes occupés. On retient par exemple que le président d’un groupe parlementaire et son vice-président ne sont pas comme les autres députés. Ils bénéficient d’autres avantages supplémentaires. Alors que le député simple a un salaire mensuel de 1,3 million de francs CFA, le président de groupe parlementaire en a le double.

2 millions en liquide

Pour son fonctionnement, il a droit à une somme supplémentaire de deux millions de francs CFA en liquide. Il bénéficie également de deux voitures, 1000 litres de carburant, 150 000 francs CFA pour le téléphone et un assistant. Le vice-président d’un groupe parlementaire pour sa part à un salaire de 1,6 million par mois. Excepté les 2 millions que gagne le président du groupe parlementaire, le vice-président jouit des mêmes avantages. Rappelons que pour le moment, rien n’est retenu pour la présidence de l’Assemblée Nationale. Les tractations se poursuivent dans ce cadre.