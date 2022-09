Au Sénégal, trois professionnels de santé ont été mis aux arrêts après le décès d’une femme en couche ainsi que son bébé. Selon les informations rapportées par les médias sur cette affaire, les mis en cause ont été interpellés et placés en garde à vue à la brigade territoriale de Kédougou suite à une plainte déposée par l’époux de la victime. Il s’agit du médecin gynécologue, de l’anesthésiste et de l’infirmière de garde.

Elle décède après une hémorragie

On retient que la victime du nom de Mamy Doura Diallo a été contrainte à accoucher par voie basse alors qu’elle avait l’habitude d’accoucher par césarienne. Le drame est survenu dans la nuit du mardi 30 au mercredi 31 août 2022 selon les informations rapportées par Liberation. L’accouchement qui aura duré 3 heures s’est soldé par le décès du nourrisson dans un premier temps. Le décès est survenu après une hémorragie alors que les médecins ont finalement décidé de procéder à une césarienne pour extraire de ses entrailles les restes du bébé mort.

Une enquête ouverte par le parquet

Une enquête a été ouverte par le parquet pour connaître les causes réelles ainsi que les circonstances de cette affaire. Rappelons que ce n’est pas la première fois qu’une situation pareille se produise au Sénégal. Il y a quelques mois, une jeune dame du nom de Penda Sall et âgée de 20 ans est décédée après avoir donné naissance à la clinique « Ancienne route » de Louga. Selon le journal L’Observateur, la jeune dame est morte après une hémorragie massive survenue après qu’elle ait accouché, quelques heures plus tôt, au dispensaire « Ibadou Rahmane ».