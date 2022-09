Après pratiquement deux ans passés sans club, Stéphane Sessègnon, l'autre emblématique capitaine de l'équipe nationale du Bénin a retrouvé le rectangle vert. L'ancien milieu offensif du Paris Saint Germain s'est engagé il y a quelques semaines avec Sirens FC, un club maltais. Un retour sur les pelouses qui coïncide avec sa nouvelle convocation en Equipe du Bénin. En effet, Moussa Latoundji, l'actuel sélectionneur des "jaunes" l'a intégré dans le groupe des 23 joueurs convoqués pour disputer les matchs programmés lors des journées FIFA de ce mois de septembre. Un retour en sélection qui suscite des interrogations.

"Je l'ai invité maintenant pour voir de quoi il est capable"

Moussa Latoundji s'est expliqué hier lundi en conférence de presse. Selon les dires du technicien béninois, Stéphane Sessègnon a toujours manifesté l'envie d'aider l'Equipe du Bénin comme il l'a toujours fait quand il était pleinement en activité. Moussa Latoundji pense donc qu'il serait bien de le revoir en sélection pour juger de sa forme et de sa capacité à encore tirer l'équipe vers le haut. "On ne peut plus présenter Sessègnon tout le monde le connaît, avec tout ce qu'il a fait pour le pays...C'est un Monsieur qui depuis longtemps, aimerait revenir pour aider le Bénin comme il le fait. Et je le suivais depuis près de 3- 4 mois, il s'entraîne très bien, jusqu'à ce qu'il signe dans son club. Je l'ai invité maintenant pour voir de quoi il est capable, s'il peut encore nous aider ou bien il ne peut plus" s'est justifié Moussa Latoundji.

"Dès qu'il sera physiquement au point, on sait de quoi il est capable "

Il rappelle que l'ex-parisien a déjà joué quelques minutes avec son nouveau club. Ce qui est déjà positif selon lui. Le coach de la sélection nationale ne doute pas du talent du joueur et y croit encore. "Dès qu'il sera physiquement au point, on sait de quoi il est capable. On aura tout le temps devant nous pour les deux matchs là et pour le voir" a laissé entendre le technicien béninois. Tout le mal qu'on souhaite à l'ancien joueur de Sunderland, est qu'il retrouve ses réflexes de dribbleurs pour enflammer les prochains matchs du 11 national et surtout mener l'équipe à la qualification , même si ce sera compliqué. Le Bénin est l'actuel lanterne rouge de sa poule , derrière le Rwanda, le Mozambique et le Sénégal.