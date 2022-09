Le cinéaste franco-suisse Jean-Luc Godard, qui s’est éteint ce mardi, à l’âge de 91 ans, chez lui en Suisse, a eu recours à l'assistance au suicide, affirme la chaîne BFMTV se référant à des représentants de la famille du défunt. "Monsieur Godard a eu recours à l'assistance légale en Suisse d'un départ volontaire suite à de "multiples pathologies invalidantes" selon les termes du rapport médical", a expliqué, selon le média, Patrick Jeanneret, conseiller juridique et fiscal de la famille.D’après une source de BFMTV, le réalisateur "n’était pas malade, il était simplement épuisé".

Plus tôt dans la journée, le président français Emmanuel Macron a rendu hommage à Jean-Luc Godard sur Twitter. "Nous perdons un trésor national, un regard de génie", a-t-il écrit. En 2010, le réalisateur a reçu un Oscar d’honneur pour sa contribution au cinéma. Il a également reçu deux fois un César, la plus haute récompense cinématographique française. Au fil des années, neuf films de Jean-Luc Godard figuraient dans la sélection officielle du Festival international du film de Cannes, et six de ses films ont été invités au Festival du film de Venise.

Pluie d'hommages

Plusieurs personnalités ont rendu hommage au cinéaste. Parmi ceux-ci figure le président Macron et même des acteurs internationaux. Lire ci-dessous les témoignages. "Ce fut comme une apparition dans le cinéma français. Puis il en devint un maître. Jean-Luc Godard, le plus iconoclaste des cinéastes de la Nouvelle Vague, avait inventé un art résolument moderne, intensément libre. Nous perdons un trésor national, un regard de génie" a affirmé le président français. Pour Dupont-aignant: "Jean-Luc GODARD nous a quittés. Cet artisan de l’exception culturelle française aura participé au rayonnement de la France dans le monde et changé la façon de faire les films. Pensées à ceux qui aiment son œuvre, « la mer, la montagne et la ville, quant aux autres… »" Brigitte Bardot: "Et Godard créa le Mépris et c’est à bout de souffle qu’il a rejoint le firmament des derniers grands créateurs d’étoiles..."

Antonio Banderas, acteur espagnol a aussi tenu à lui rendre hommage: « Merci monsieur Godard d’avoir élargi les frontières du cinéma ». Le comité du festival de Cannes a également réagi à l'annonce: «Depuis sa 1ère apparition au Festival dans Cleo de 5 à 7 en 1962, 21 films de Jean-Luc Godard ont été projetés à Cannes. Agitateur de la manifestation de mai 1968, Prix du Jury en 2014 avec Adieu au langage, il reçoit une Palme d'or spéciale pour l'ensemble de son œuvre en 2018».

Elisabeth Borne (première ministre - France) : "Jean-Luc Godard, monument de la nouvelle vague, cinéaste aux mille vies, a transformé pour toujours la manière de raconter des histoires. L’enfant terrible du cinéma est parti mais nous laisse en héritage des chefs d’œuvre qu’il a érigés en légende. Sa voix manquera au 7ème art."

Anne Hidalgo : "Des centaines d’images défilent, toutes belles, uniques, teintées d’un esprit si bien rendu, notamment dans « À bout de souffle ». Éternels sont ses films, son influence, sa contribution à notre patrimoine culturel. Jean-Luc Godard nous manque déjà."

Valérie Pécresse: ""À bout de souffle", "Le mépris", "Pierrot le fou" : Jean-Luc #Godard nous laisse des films mythiques. Godard, cinéaste provocateur, romantique et énigmatique, a repoussé les limites du 7ème art. Il était le maître de la Nouvelle Vague qui voulait créer un nouveau monde."