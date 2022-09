Par le canal d’un entretien qu’il a eu avec Yahoo Sports, Mike Tyson le champion du monde de boxe a raconté l’incident qui s’était produit il y a quelques années quand il a surpris le célèbre acteur Brad Pitt en plein ébat sexuel avec sa compagne. Selon les confidences faites par le sportif, la scène se serait produite en 2012 alors qu’il serait sur le point de divorcer d’avec la célèbre actrice Robin Givens.

"J'étais fou de rage."

«Je divorçais. Je devais me rendre dans le bureau de mon avocat pour finaliser la séparation ce jour-là, mais j’étais décidé à faire un détour pour m’offrir une petite partie de jambes en l’air. », a expliqué le champion de boxe à Yahoo Sports avant de tomber sur la scène. Selon les déclarations qu’il a faites, il était enragé à la vue du scénario qu’offraient les deux acteurs. C’est alors que Brad Pitt l’a supplié et se serait échappé de la pièce en toute vitesse. « J’étais fou de rage. Vous auriez dû voir sa tronche quand il m’a vu ! », a-t-il poursuivi pour évoquer l’état d’âme de l’acteur américain.

"Ne me frappe pas, ne me frappe pas"

« Ne me frappe pas, ne me frappe pas ! », aurait supplié Brad Pitt. Rappelons que la femme mise en cause du nom de Robin Givens s’était faite remarquer dans des productions cinématographiques telles que Ambitions, Sois prof et tais-toi et bien d'autres. Mike Tyson, de son côté s’est illustré au cours de sa dernière apparition publique à New York lors du dernier match de Serena Williams par sa posture assez particulière. De nombreux internautes ont estimé que le champion du monde était sous l’emprise d’une substance prohibée à cause de l’aspect qu’il présentait.