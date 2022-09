C'est de notoriété publique, la Chine ne considère pas Taïwan comme un pays indépendant. L'empire du milieu continue de croire que l'île est l'une de ses possessions et qu'elle sera un jour gouvernée par Pékin bien que ce territoire ait adopté un système politique différent depuis 1945. Cette posture conquérante de la Chine déplait fortement au gouvernement de Taïpei, qui a déjà prévenu que son armée se défendrait en cas d'attaques venant de Pékin. Des propos qui ne semblent pas distraire la Chine. Dans une interview accordée ce mercredi 07 septembre à la chaîne ABC, l'ambassadeur de ce pays en Australie, a mis en garde ceux qui se battent pour l'indépendance de Taïwan, qu'ils soient sur l'île ou en dehors.

Il "n'y a qu'une poignée de personnes qui se sont obstinées à rechercher l'indépendance de Taïwan"

Xio Qian, a clairement fait savoir qu'ils subiraient des représailles. "Pour ces sécessionnistes, il ne s'agit pas d'être rééduqués Ils seront punis conformément à la loi" a t-il déclaré. L'intervieweuse d'ABC, Sarah Ferguson, a demandé à M. Xiao si cela signifiait qu'il y aurait des sanctions généralisées, car les sondages montrent systématiquement que la grande majorité des Taïwanais ne veulent pas être gouvernés par la Chine. "Non" rétorque le diplomate chinois. Selon lui, il "n'y a qu'une poignée de personnes qui se sont obstinées à rechercher l'indépendance de Taïwan".

M. Xiao rappelle que ses propos sont un "avertissement" à la fois pour les Etats-Unis et les sécessionnistes à l'intérieur de Taiwan. L'empire du milieu est "déterminé à protéger sa souveraineté et son intégrité" a assuré le diplomate. Il a ajouté que Pékin priorisait la "réunification pacifique", mais si toutes les voies pacifiques de réunification s'épuisaient et que Taiwan s'échine à rechercher l'autodétermination, la Chine n'exclut pas d'utiliser la force militaire.