La nouvelle fait le tour des médias depuis quelques heures. Selon les publications de plusieurs médias occidentaux, un drone militaire chinois est entré dans la zone de défense de l'île dans la journée d'hier lundi 05 Septembre 2022. Ce n'est pas le seul appareil militaire qui a fait une incursion hier dans l'espace de défense de Taïwan. Huit avions militaires chinois ont aussi pénétré hier selon les publications de plusieurs médias internationaux dans la matinée de ce mardi 06 Septembre 2022.

