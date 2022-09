L’Assemblée générale des Nations Unies s’est présentée comme une occasion offerte à plusieurs pays pour se prononcer en faveur de la paix en Ukraine. Parmi ceux-ci, figurent deux pays asiatiques à savoir la Chine et l’Inde, qui ont appelé à la négociation en vue de la paix, hier samedi 24 septembre 2022. Subrahmanyam Jaishankar, chef de la diplomatie indienne a plaidé en faveur du « dialogue et de la diplomatie ». « Alors que le conflit en Ukraine fait rage, on nous demande souvent de quel côté nous sommes. Et notre réponse, chaque fois, est directe et honnête. L'Inde est du côté de la paix et y restera fermement » a-t-il déclaré.

Une « résolution pacifique de la crise »

Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a de son côté appelé « toutes les parties concernées à empêcher la crise de déborder et à protéger les droits et les intérêts légitimes des pays en développement », tout en mettant l’accent sur la priorité qui « est de faciliter des négociations de paix ». Le chef de la diplomatie chinoise a par ailleurs exhorté à des discussions « justes et pragmatiques » afin d’obtenir une « résolution pacifique de la crise ». Notons que ce n’est pas la première fois que la Chine appelle à une résolution pacifique du conflit. En effet, suite au récent discours du président russe Vladimir Poutine, qui avait annoncé une mobilisation partielle des citoyens russes pour combattre en Ukraine, Pékin avait appelé les différentes forces impliquées dans le conflit à un « cessez-le-feu ».

Lors d’une conférence de presse le mercredi 21 septembre, un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin a rappelé que « la souveraineté et l'intégrité territoriale de tous les pays doivent être respectées ». « Les objectifs et principes de la Charte des Nations unies doivent être suivis, les préoccupations sécuritaires légitimes de tous les pays doivent être prises en compte, et tous les efforts propices à une résolution pacifique des crises doivent être soutenus », avait déclaré ce porte-parole de la diplomatie russe. « Nous appelons les parties concernées à mettre en place un cessez-le-feu à travers le dialogue et la consultation, et à trouver une solution qui règle les préoccupations sécuritaires légitimes de toutes les parties dès que possible », avait-il ajouté.