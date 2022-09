La situation de l'armée russe en Ukraine pousse l'OTAN à se préparer à toute éventualité. C'est le général en chef américain, Mark Milley qui, lors d'une visite dans une base militaire secrète en Pologne, a évoqué la position américaine. Pour lui, vu la débâcle russe des derniers jours, les troupes alliées (USA et membres de l'OTAN) présentes dans la région doivent se mettre en alerte maximale. « La guerre ne va pas trop bien pour la Russie en ce moment. Il nous incombe donc à tous de maintenir un état de préparation élevé, d'alerte », a déclaré le général Milley.

Les propos de Milley a visité une base militaire en Pologne pour aider les efforts de guerre ukrainiens. Selon les journalistes ont été priés de ne pas publier de détails spécifiques sur le lieu, selon Reuters. Milley a averti que la réponse de Poutine était imprévisible et que la guerre pourrait changer de cap rapidement. "Dans la conduite de la guerre, vous ne savez tout simplement pas avec un degré élevé de certitude ce qui se passera ensuite...A cause de cela, nous devons surveiller de très près les réactions de la Russie à cela", a-t-il déclaré. La base militaire visitée par le haut responsable américain serait un «carrefour important pour la livraison d'armes et d'autres biens de secours à l'Ukraine» et peut donc être considérée comme un objectif d'attaque potentiel pour la Russie rappelle le site Blick.ch.

La percée des troupes ukrainiennes a été possible grâce au soutien massif des américains ces dernières semaines. Les livraisons des armes de précision ont permis cette avancée. Pour rappel, le président Joe Biden a refusé de parler de victoire prématurée des ukrainiens, affirmant que la situation pouvait changer à tout moment. "C'est difficile à dire... Il est clair que les Ukrainiens ont fait des progrès significatifs, mais je pense que ça va être long." a affirmé le président américain lors d'une conférence de presse.