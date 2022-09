En Chine, au moins 46 personnes ont été tuées dans un tremblement de terre de magnitude 6,8 dans la province du Sichuan, dans le sud-ouest du pays. Un tremblement de terre de magnitude 6,6 avec une profondeur de 10 kilomètres (6 miles) a été signalé au sud-ouest de la capitale du Sichuan, Chengdu, vers 13 heures, heure locale, lundi, a rapporté l'United States Geological Survey (USGS) relayé par CNN. Près de 50 personnes ont été blessées et 16 autres sont toujours portées disparues selon la chaîne CCTV.

Avec une magnitude de 6,8 c'est le séisme le plus important depuis 2017. Cette année-là un tremblement de terre de magnitude 7,0 a frappé la région d'Aba. Certaines routes et maisons proches de l'épicentre ont été endommagées par des glissements de terrain lundi, tandis que les communications étaient interrompues dans au moins une zone selon la chaîne nationale qui précise également qu'au total, 39 000 personnes vivent à moins de 20 km (9 miles) de l'épicentre et 1,55 million à moins de 100 km (48 miles). Des centaines de secouristes ont été envoyés à l'épicentre pour aider les populations dans leur détresse.