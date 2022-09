En Argentine, les autorités sanitaires observent d’une façon particulière l’apparition d’une pneumonie qui a déjà emporté deux personnes sur son passage. A en croire le point qui est établi, au total, six personnes ont été touchées. Trois des malades sont en hospitalisation. Ce qui caractérise ce mal est « l’état respiratoire sévère » que présentent les malades. Selon les précisions qui ont été apportées par les autorités sur cette pathologie dont l’origine reste inconnue pour le moment, les malades présentent une imagerie semblable au Covid.

"Un état respiratoire sévère"

«Ces patients ont en commun un état respiratoire sévère avec pneumonie bilatérale, et présentent une imagerie très similaire au Covid, mais cela a été écarté »,a martelé notamment à la presse le ministre provincial, Luis Medina Ruiz. Il fait également remarquer que, les différents cas identifiés «ont déjà fait l'objet d'examens pour Covid grippe, influenza A et B, hantavirus (infections transmises par des rongeurs), et de 25 autres germes ». Mais les résultats de ces examens ont tous été négatifs.

Les agents de santé...

L’autre spécialité relevée par le communiqué du ministre est que la plupart des malades sont des agents de santé. Pour l’heure, aucun nouveau cas n’a été révélé. Un autre document du ministre national de la santé fait remarquer que seul un malade n’est pas membre du corps médical. « Les cas portent sur cinq agents de santé et un patient de l'unité de soins intensifs d'une clinique privée de San Miguel de Tucumán, qui ont commencé à présenter des symptômes entre le 18 et le 22 août », a martelé l’autorité ministérielle.