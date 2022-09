Les oligarques russes proches de Vladimir Poutine, le président de la Fédération de Russie vivent des moments difficiles depuis qu'une offensive a été lancée par Moscou en Ukraine. En effet, plusieurs pays occidentaux ont décidé d'imposer des sanctions contre la Russie et ses dirigeants mais aussi contre des proches du régime en place. Aux USA, les propriétés d'un oligarque russe ont été perquisitionné par les forces de l'ordre dans la journée d'hier jeudi 01 Septembre 2022. Il s'agit des propriété du milliardaire russe Viktor Vekselberg.

Un milliardaire russe est dans le viseur des autorités aux USA. Figurant parmi les personnalités russes sous sanctions depuis que la Russie a lancé son offensive, les propriétés du milliardaire russe Viktor Vekselberg, un proche du président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, ont été perquisitionnés par les forces de l'ordre. En effet, selon plusieurs médias internationaux, des policiers locaux et des agents fédéraux ont été vus quittant une maison de vacances dans les Hamptons et un appartement de la luxueuse Park Avenue à New York.