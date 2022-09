Causée par le virus Monkeypox, la variole du singe ou variole simienne est une maladie infectieuse qui se transmet essentiellement par des rongeurs à l’homme. Elle se transmet également d'une personne malade à une autre personne par gouttelette ou contact rapproché. Les symptômes de cette maladie virale sont comparables à ceux de la variole.

En Afrique, c'est la république fédérale du Nigeria qui a été la plus frappée par ce mal. Dans ce pays de l'Afrique de l'ouest a été enregistré plus de cas confirmés et de décès liés à la variole simienne selon les données de l'Organisation mondiale de la santé. Cette information a été révélée jeudi 8 septembre par le directeur régional de l'OMS pour l'Afrique, le Dr Matshidiso Moeti, dans les circonstances d'un point de presse virtuel.

De l'intervention du directeur régional de l'Organisation Mondiale de la Santé pour l'Afrique, il fait noter que le Nigeria a enregistré la moitié des décès liés au monkeypox. « Pour le monkeypox, il y a maintenant 524 cas confirmés et 12 décès dans 11 pays africains.« La majorité des cas se trouve au Nigeria, en RDC et au Ghana. Sur les 12 décès, six sont survenus au Nigéria, quatre au Ghana et deux en République centrafricaine››. ‹‹ Bien qu'aucun vaccin contre la variole du singe n'ait été administré à un groupe à haut risque dans aucun des pays africains signalant des cas, l'OMS a fourni 39 000 kits de test aux pays, permettant d'améliorer les taux de dépistage››, a-t-il affirmé.