Le parti politique Le Bénin en Marche n'existe plus désormais. Il a adhéré récemment à l'Union Progressiste, le Renouveau (UPR), lors d'une cérémonie à laquelle Joseph Djogbénou a assisté de même que la vice-présidente du Bénin Mariama Chabi Talata. Dans son allocution, l'ancien patron de la Cour constitutionnelle béninoise a d'abord salué le déplacement de l'ex-colistière de Patrice Talon lors de la présidentielle de 2021."Ce qui me fascine à titre personnel, c'est la présence de Madame la vice-présidente de la République. Des évènements de la qualité, de la catégorie, et les perspectives, que celui que vous organisez n'ont pas manqué ces dernières semaines. Mais c'est la première fois je pense bien que Mme la Vice-présidente de la République est présente" s'est réjoui Joseph Djogbénou.

"Je vous souhaite la bienvenue, mais je ne vous souhaite que le travail jour et nuit, nuit et jour"

Il va ensuite s'adresser aux nouveaux adhérents. Pour lui, le parti Bénin en Marche a tiré leçon de son expérience. et a compris qu'il faut davantage la dynamiser. "Nous vous recevons, les bras ouverts parce que nous-mêmes, notre expérience, n'a pas encore son sens véritable, si elle ne se repose pas, ne se fonde pas sur la jeunesse" a déclaré le président de l'UPR. Il va par ailleurs convié les nouveaux membres du parti "baobab" au travail. "Nous voilà, ensemble, dans notre enceinte, plus forte, plus grande qui sera cette enceinte, faite de mouvements de haut et de bas. Nous sommes heureux de vous y accueillir et nous sommes pressés de nous voir travailler ensemble. Soyez donc les bienvenus chers camarades. Je vous souhaite la bienvenue, mais je ne vous souhaite pas le sommeil. Je vous souhaite la bienvenue mais je ne vous souhaite pas les vacances. Je vous souhaite la bienvenue, mais je ne vous souhaite que le travail jour et nuit, nuit et jour" a laissé entendre Joseph Djogbénou.

Pour lui, les élections de 2023 sont importantes parce que Bénin en Marche,...constitue la marche pour l'avenir, la marche politique, pour conforter l'ambition de l'Union Progressiste le Renouveau à constituer la source d'inspiration politique essentielle. Dans la même veine, il va inviter les nouveaux adhérents à aller à la conquête de "chaque électeur potentiel". Signalons que c'est la énième adhésion d'un parti politique à l'UPR depuis quelques mois. Les élections législatives de 2023 sont fixées au 08 janvier 2023.