Les Partenaires de la Coalition des PME Africaines ont mobilisé plus de 40 millions de dollars pour soutenir les PME africaines lors de cette édition 2022 de l'Africa SME Champions Forum ! La 7ème édition de l'Africa SME Champions Forum s'est achevée avec succès au Speke Resort Munyonyo, à Kampala, en Ouganda. L'événement, co-organisé par la Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique (BADEA) et soutenu par AfricSearch, a rassemblé plus de 400 des meilleures PME africaines, des organisations de financement institutionnel, des sociétés de capital-risque, des investisseurs providentiels et des créateurs d'écosystèmes, dépassant ainsi les prévisions. Lire ci-dessous le communiqué