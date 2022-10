Des grandes villes du continent africain sont sous la menace de la pollution de l'air. Une étude de l'ONG britannique Clean Air Fund présente une situation alarmante. Elle révèle que la pollution est plus que remarquée dans les villes de Lagos, Johannesburg, Le Caire et Accra. À l'instar des maladies endémiques, de la famine et des guerres, l'Afrique est également frappée par la mortalité liée à la pollution de l'air. Il y a deux fois plus de décès par inhalation de l'air pollué en Afrique que partout ailleurs.

En 2019, la revue The Lancet Planetary Health a réalisé une étude sur la mortalité liée à la pollution en Afrique. Elle a relevé plus d'un million de personnes décédées par le fait de la pollution contre 650.000 personnes mortes à cause des maladies liées au VIH-sida. Un rapport de l'ONG britannique Clean Air Fund explique que cela est dû à la forte présence des industries minières près des villes et le fait de consumer des déchets en présence humaine. Les fumées émises par le transport sont également dans la balance de la mortalité liée à la pollution. La revue révèle que le taux de mortalité liée à la pollution de l'air est de 155 décès pour 100.000 dépassant la moyenne mondiale fixée à 85,6 décès pour 100.000.

Clean Air Fund propose aux Etats africains de mettre plus de financement pour l'amélioration de la qualité de l'air en réformant le domaine des transports publics et des appareils électroménagers. Avec ces propositions, l'ONG estime que 125 000 vies pourraient être sauvées et les émissions de CO2 réduites de 20% d'ici 2040 avec des économies de devises allant jusqu'à 20 milliards de dollars dans les villes de Lagos, Johannesburg, Le Caire et Accra. « les coûts financiers de la pollution atmosphérique vont être multipliés par six d'ici 2040 », a rapporté l'étude. Les zones urbaines sont en Afrique les plus concentrées en termes de population et vont recevoir plus d'habitants d'ici quelques décennies. Les experts parlent plus de 65% de la population africaine qui vont vivre dans les zones urbaines d'ici 2060.