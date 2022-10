Les côtes ivoiriennes accueillent un navire de guerre français depuis ce jeudi. L'appareil est arrivé à Abidjan avec un détachement de l'armée française. Ces forces vont s'entraîner dans le cadre d'une mission de lutte contre les activités illégales dans le golfe de Guinée. Le navire de guerre accosté au port d'Abidjan est le deuxième plus grand porte-hélicoptères de la France après le porte-avions français Charles de Gaulle.

Dénommé Tonnerre, le géant navire a débarqué en Côte d'Ivoire pour des entraînements avec les soldats ivoiriens. Selon le commandant du navire, le capitaine Guillaume Tandonnet, les forces françaises sont sur ces côtes afin de se familiariser avec le terrain côtier ivoirien. Il confie que les forces françaises sont contentes de collaborer avec leurs homologues dans le cadre cette opération. En effet, elles seront soutenues par des soldats et des marins de la Côte d'Ivoire lors de leurs manœuvres. Les premiers exercices seront de débarquements amphibies avant la grande opération qui va démarrer en novembre.

Le navire Tonnerre pèse 22 000 tonnes et mesure 200 mètres de long avec une capacité d'embarquement de 300 soldats. Il peut également accueillir 60 véhicules et deux hélicoptères. Un communiqué de l'armée française a annoncé que les exercices s'étendront jusqu'au 11 novembre 2022. Ce détachement de marins rejoindra les autres soldats français de la région pour d'autres opérations. L'opération d'entraînement est initiée dans le cadre d'une mission de lutte contre la pêche illégale, le trafic de drogue et la piraterie dans le golfe de Guinée.