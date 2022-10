L'Allemagne a mis en essai de nouveaux armes à effet dirigé. Ce système de laser s'est avéré à succès après l'avoir testé sur un navire de la frégate Sachsen basée à Kiel. Les essais ont démarré en novembre 2021 et la marine a annoncé le succès de l'opération. « La planification des tests et la mise à disposition de différents types de cibles sur terre, en mer ou depuis les airs ont été réalisées et organisées par le BAAINBw », ont annoncé les responsables. C'est récemment que le Lockheed-Martin a révélé qu'il a un système HELIOS de type laser à la marine allemande.

Cette dernière a reçu cet armement pour mener une campagne d’essais à bord de son navire « destroyer » USS Preble. Le système HELIOS est d’une puissance comprise entre 60 à 120 kw. Il va fournir une meilleure capacité de combat avec à la clé une architecture de défense en couches. Il est donc mis en place pour permettre l'amélioration de «l’efficacité globale du système de combat du navire en vue de dissuader les menaces futures et fournir une protection supplémentaire aux marins », selon le fabricant.

L'Allemagne n'est pas à son premier essai sur sa capacité de défense. Elle avait déjà mis au point un démonstrateur d’une telle arme et l'avait testé à bord d’une corvette K-130 de la Deutsche Marine. Selon les sources de la marine marchande, cette fois-ci, un contrat a été paraphé avec les groupes Rheinmetall Waffe Munition GmbH et MBDA DeutschlandGmbH pour la mise en place d' un groupe de travail dédié à cette nouvelle expérience.

Le chef de ce programme chez Rheinmetall Waffe Munition GmbH, Thomas Baumgärtel, s'est dit fier des résultats obtenus et du bon déroulement des essais. « Les performances impressionnantes de ce système d’arme à effet dirigé [HEL] pour la protection des navires de surface contre les menaces à courte et très courte portée peuvent être attribuées aux efforts conjoints de toutes les personnes impliquées dans le projet – experts de l’industrie de la défense, responsables gouvernementaux et, bien sûr, les marins de la frégate Sachsen », a-t-il déclaré