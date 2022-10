La Turquie n'approuve pas l'annexion de quatre régions ukrainiennes par la Russie. C'est l'essentiel à retenir de la décision des autorités turques ce samedi 1er Octobre. Par la voix de la diplomatie turque, le pays dirigé par Recep Tayyip Erdoğan a exprimé sa position sur le sujet qui fait couler beaucoup d'encre et de salive depuis la journée d'hier Vendredi 30 Septembre. Pour rappel dans la journée d'hier, le président russe Vladimir Poutine a entériné l'annexion de quatre régions ukrainiennes après l'organisation de référendums critiqués par la communauté internationale.

La Turquie donne sa position après la décision de la Russie concernant l'annexion des régions ukrainiennes de Donetsk, Lougansk, Kherson et Zaporijjia. C'est par un communiqué de la diplomatie turque que le pays de Recep Tayyip Erdoğan a exprimé sa position. Et le pays affirme que sa position n'a pas changé depuis l'annexion de la Crimée à la Russie en 2014. Par conséquent, le pays de Recep Tayyip Erdoğan continue de soutenir l'intégrité territoriale de l'Ukraine et sa souveraineté. C'est l'essentiel à retenir.

«La Turquie n'a pas reconnu l'annexion de la Crimée lors d'un référendum illégitime en 2014 et a toujours exprimé son ferme soutien à l'intégrité territoriale de l'Ukraine, à son indépendance et à sa souveraineté», martèle le ministère dans un communiqué. Dans le même communiqué, le ministère dénonce "une grave violation" du droit international. «Conformément à cette position, arrêtée depuis 2014, nous rejetons la décision russe d'annexer les régions de Donetsk, Lougansk, Kherson et Zaporijjia. Cette décision, qui constitue une grave violation des principes du droit international, ne peut être acceptée», peut-on lire dans le communique.