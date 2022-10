Les Émirats arabes unis ont récemment, à travers une note officielle, interdit l’accès à leur territoire à une vingtaine de pays africains pour les courts séjours de 30 jours. Une décision qui pour l’instant n’a pas encore été justifiée avec une raison valable. Mais cette décision de suspension semble beaucoup plus toucher les influenceurs et influenceuses de ces pays africains, qui vont séjourner à Dubaï pendant leurs vacances ou pour se prendre en photos et attiser les envies.

Les Émirats arabes veulent également attirer toujours plus de travailleurs qualifiés pour dynamiser son économie selon les autorités. Et pour y parvenir, la politique de visas des Émirats pour des travailleurs étrangers est fréquemment revue. D’ailleurs, en début du mois d'octobre dernier, les autorités du pays ont mis en place deux nouveaux visas afin de faciliter les entrées et les installations permanentes dans le pays. Tout comme l'année dernière où les autorités ont mis en place un visa de dix ans nommé golden visa, afin de favoriser l'installation dans le pays de scientifiques de renom.

Cependant, dans le passé, les autorités des Émirats arabes unis avaient aussi soulevé leur inquiétude en ce qui concerne les menaces que peut représenter les nombreuses entrées, pas seulement pour la sécurité dans le pays, mais aussi pour le fait que beaucoup de touristes parvenaient à rester illégalement dans le pays au lieu de retourner chez eux à la fin de leur séjours. Et depuis un bon moment, les agences de voyage avaient pu constater que les demandes de visas de certaines nations avaient été rejetées par les autorités, parfois sans qu'aucun raison ne soit fournie.

Mais c’est désormais officiel. Le Ghana, la Sierra Leone, le Soudan, le Cameroun, le Nigeria, le Liberia, le Burundi, la République de Guinée, la Gambie, le Togo, la République démocratique du Congo, le Sénégal, le Bénin, la Côte d’Ivoire, le Congo, le Rwanda, le Burkina Faso, la Guinée-Bissau, les Comores et la République Dominicaine sont désormais ciblés en plus de la République dominicaine. Leurs ressortissants ne peuvent plus bénéficier du visa de 30 jours pour se rendre à Dubaï. « Nous suspendons les demandes de visas de 30 jours pour les ressortissants de ces pays à compter du 18 octobre 2022 », pouvait-on lire dans le courrier officiel. Pour le moment, aucune raison officielle n'a encore été fournie pour justifier cette décision. Néanmoins, l’on peut toutefois la relier à l’affaire de Dubaï Porta potty qui a fait rage. Puisque nombreux ont été ses influenceuses africaines qui ont été citées dans cette histoire.