Plusieurs mois après avoir été agressé, des nouvelles concernant Salman Rushdie, auteur des versets sataniques, ont été publiées dans la presse. En effet, c’est son agent Andrew Wylie, qui a révélé les dites informations. Lors d’une interview accordée au média espagnol El Pais, il a fait savoir que l’écrivain âgé de 75 ans a perdu la vue d’un œil. « Il a perdu la vue d'un œil… Il a eu trois blessures graves au cou. Il est handicapé d'une main car les nerfs de son bras ont été sectionnés. Et il a environ 15 autres blessures à la poitrine et au torse » a déclaré l’agent du septuagénaire, dans un entretien publié ce week-end. A l’en croire, ses blessures étaient graves.

Il avait été poignardé le 12 août 2022

Tout en assurant que les jours de Salman Rushdie ne sont pas en danger, Andrew Wylie a indiqué que : « Ses blessures étaient très profondes […] C'était une attaque brutale ». Cependant, il n’a pas donné de détails sur le lieu où il se trouve actuellement. Rappelons que l’écrivain avait été agressé et poignardé depuis le 12 août 2022. Selon les informations rapportées sur cette situation par les médias, le drame se serait produit alors qu’il se préparait à prendre la parole lors d’une conférence dans l’État de New York, aux États-Unis. A en croire un communiqué de la police de New York, la victime avait été transportée d’urgence vers un hôpital par hélicoptère.

L'agresseur avait été maîtrisé quelques instants après l'attaque. Mais, depuis ce temps, les nouvelles n'étaient pas bonnes pour l'écrivain. Salman Rushdie a été placé sous respirateur artificiel après avoir été poignardé au cou et à l'abdomen. « Les nouvelles ne sont pas bonnes... Salman va probablement perdre un œil; les nerfs de son bras ont été sectionnés et il a été poignardé au niveau du foie » avait déclaré à ce moment Andrew Wylie. Cette agression est intervenue après plusieurs années passées sous protection policière. Salman Rushdie avait été visé par une fatwa de l’ayatollah iranien Ruhollah Khomeyni en 1989 suite à la publication de ses « Versets sataniques ». Le livre est considéré par plusieurs musulmans comme blasphématoire.