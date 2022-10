Le président russe Vladimir Poutine ne partage pas le point de vue de son homologue français sur le conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan au Nagorny Karakbakh. Profitant d’une intervention au cours d’un sommet de pays d'ex-URSS au Kazakhstan, l’homme fort du Kremlin fait remarquer qu’Emmanuel Macron n’aurait pas une pleine compréhension de la situation. Il a également profité de l’occasion pour indiquer que les dernières déclarations d'Emmanuel Macron étaient «incorrects» et «inacceptables».

"Absence de compréhension"

«Je pense qu'il y a une absence de compréhension du déroulement du conflit dans ces déclarations, et visiblement, d'informations de la France sur la position des parties», a affirmé le dirigeant russe au cours de cette rencontre pour s’insurger contre les accusations d’Emmanuel Macron faisant état de la déstabilisation du Caucase. Le patron de l’Élysée avait tiré à boulets rouges sur le président russe par rapport à cette situation conflictuelle qui oppose l'Arménie et l'Azerbaïdjan au Nagorny Karakbakh.

«La Russie s'est immiscée dans ce conflit, elle a manifestement joué le jeu de l'Azerbaïdjan avec une complicité turque et elle est revenue là pour affaiblir l'Arménie. C'est une manœuvre de déstabilisation de la Russie qui, dans le Caucase, cherche à créer le désordre pour tous nous affaiblir et nous diviser», avait déclaré le président français lors d’une interview sur la chaîne France 2, Emmanuel Macron. Rappelons que ce sujet vient se rajouter à toute la liste des choses qui opposent les deux personnalités.

La Russie à la table des négociations...

Au cours de la même interview, le président français avait également souhaité que la Russie revienne à la table des négociations. « A un moment donné, j'espère le plus tôt possible, il faudra que toutes les parties prenantes reviennent à une table de discussions », déclare le président français tout en martelant que ces assises risquent de ne pas se tenir dans un futur peut-être proche. « Aujourd'hui, d'abord, Vladimir Poutine doit cesser cette guerre, respecter l'intégrité territoriale de l'Ukraine et revenir autour de la table des discussions », a-t-il réaffirmé.