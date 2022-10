Le gouvernement du Bénin s’est réuni en conseil des ministres ce mercredi 19 octobre 2022 sous la présidence du Président de la République du Bénin, Patrice Talon. D’importantes décisions ont été prises entre autres l’annonce par l’Etat béninois de la création du Fonds de Développement des Arts et de la culture. Selon le compte rendu du conseil des ministres, la création de ce Fonds vise l'émergence d'une véritable économie culturelle au Bénin, source de richesse et d’emplois.

Toutefois malgré les ressources que le gouvernement a mises à la disposition du Fonds des Arts et de la Culture, l’objectif est loin d’être atteint. C’est pour corriger donc ses contre-performances qu’il a été décidé par l’Etat de mettre en place un mécanisme de financement de la culture et des arts plus souple et plus efficace. C’est ce qui a donc motivé, selon ledit compte rendu du conseil des ministres, à créer un compte spécial au Trésor dénommé « Fonds de Développement des Arts et de la Culture » en remplacement du Fonds des Arts et de la Culture qui est dissout. Il faut signaler que les décisions relatives au décaissement des ressources de ce Fonds seront prises, après avis des différents comités scientifique et artistique du secteur de la culture et des arts, sur la pertinence des projets soumis et leur cohérence avec le Programme d'Action du Gouvernement.