En septembre dernier, des individus armés ont attaqué un poste douanier à Malanville. Même si le porte-parole du gouvernement ne confirme pas la nature terroriste de cet incident, les nigériens qui se retrouvent de l'autre côté de la frontière sont inquiets. Les autorités de ce pays disent prendre des dispositions pour prévenir le phénomène. Le président du Niger Mohamed Bazoum accuse les djihadistes de se fournir en carburant et en logistiques, au Nigéria, pour traverser le Niger notamment par la frontière avec le Bénin et rejoindre le Mali. Dans un discours, le numéro 1 nigérien dit prendre des mesures pour prévenir ses attaques sur le sol nigérien, surtout quand on sait que la menace terroriste est bien présente dans la région frontalière.

"Prévenir les évènements de ce genre"

"C'est un partenaire commercial (Bénin) important et quand nous savons les agissements de ces forces, leurs velléités d'ouvrir des fronts de l'autre côté, nous sommes soumis, nous aussi de prévenir des évènements de ce genre" a déclaré Mohamed Bazoum au micro de TV5 Monde. Notons qu'il y a quelques mois encore la frontière entre le Bénin et le Niger était à l'abri des violences djihadistes. Ces deux pays sont en guerre contre le terrorisme. Le Bénin qui a enregistré la première incursion de combattants djihadistes sur son sol en 2021, essaie de ce mettre à l'abri de cette menace.

Il collabore notamment avec les Etats-Unis, la France et la Belgique pour renforcer les capacités des soldats béninois. Le pays cherche aussi à acheter des armes pour combattre efficacement ce phénomène. Lors de la visite du président français Emmanuel Macron au Bénin en juillet dernier, son homologue béninois a ouvertement exprimé ce besoin. Le chef de l'Elysée a promis d'aider le pays ouest-africain dans ce sens. Récemment le chef de l'opération Barkhane, le général Bruno Baratz était également au Bénin. Il est venu expliquer aux autorités béninoises la nouvelle philosophie de la France en matière de coopération militaire avec les pays de la sous-région ouest-africaine touchés par le terrorisme.