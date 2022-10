Au Bénin, la Cour constitutionnelle organise une audience foraine à Parakou la semaine prochaine. Plusieurs dossiers sont inscrits aux rôles de cette audience. Il s'agit des recours contre des agents de police pour violation des droits de l'homme. Des requêtes contre des décisions de justice ou des demandes d'intervention dans le déroulement de certaines procédures ou encore des supposées violations des droits de l'homme par des magistrats. Gillet Badet a notamment expliqué les raisons pour lesquelles la Cour constitutionnelle a décidé d'organiser cette audience foraine à Parakou. C'est ce que rapporte le journal l'Evènement Précis

"Beaucoup de recours qui nous parviennent de la partie septentrionale du Bénin"

Selon le Secrétaire général de cette haute juridiction, "des citoyens saisissent la Cour d'un peu partout dans beaucoup de recours qui nous parviennent de la partie septentrionale du Bénin. Comme on le sait, les réformes ont eu lieu et permettent de faire des débats contradictoires, donc les gens sont invités à se présenter à l'audience" . Il note qu'il n'est pas toujours aisé pour les requérants qui résident à Parakou de venir à Cotonou pour prendre part à ces audiences. Signalons que l'audience foraine sera précédée d'une conférence inaugurale. Elle permettra d'expliquer à nouveau les attributions de la Cour constitutionnelle aux populations, aux juridictions, aux administrations, aux journalistes et aux étudiants.

Cette conférence inaugurale sera également l'occasion, pour la Cour constitutionnelle d'expliquer les procédures à suivre pour que leurs recours aboutissent. Inutile de rappeler que Joseph Djogbénou n'est plus le président de cette haute juridiction. Celui qui assurait son intérim Razaki Amouda Issifou , a été élu par ses pairs pour remplacer l'actuel président du parti Union Progressiste, le Renouveau. M Issifou était précédemment vice-président de la Cour constitutionnelle. Son remplaçant à ce poste, s'appelle Sylvain Nouwatin.