Affranchi du Parti Restaurer l’Espoir depuis le 11 avril 2022, l’ex député de la 16è circonscription électorale fera connaître sa nouvelle destination politique ce jour à Cotonou. Presque six mois jour pour jour après le départ du parti de Candide Azannaï, il annoncera lui-même le parti où il va sûrement compétir pour les prochaines élections législatives. Annoncé tantôt à l’Up le Renouveau, tantôt au Br pour coller à une certaine tendance en vogue actuellement, c’est plutôt dans le marigot de l’opposition que le député va probablement tomber.

Même si rien n’a filtré du côté du parti, plusieurs indiscrétions soufflent qu’il choisira le parti Les Démocrates de l’ex honorable Éric Houndeté. « Ce parti correspond mieux à ses aspirations politiques et l’écosystème politique de l’opposition lui est très familier », apprend-t-on des mêmes sources. Le parti a lui-même commencé depuis quelques jours sa propre opération de charge avec les ralliements de leaders et de militants. Financièrement en difficulté, sevré de financement public, le parti a lancé tout récemment un téléthon pour la collecte de fonds afin de faire face aux dépenses de candidature et de campagne.